Mercredi 17 juin 2015

Le bac c'est aujourd'hui et il commence, comme chaque année, par l'épreuve de philosophie. Le Quotidien titre sur Lenka, 15 ans, la plus jeune candidate au bac. Douée, elle a de beaux projets devant elle, mais ses années à l'école, alors qu'elle était parfois persécutée par les autres élèves, n'ont pas toujours été faciles.



La Une du Jir porte sur le highline. Ce sport qui consiste à marcher sur une corde dans le vide. Et La Réunion attire beaucoup de professionnels. Comme Nathan Paulin qui détient le record après avoir traversé les 403 m séparant les deux remparts de la rivière de l'Est.



Faits Divers



Le piéton tué sur la quatre voies de Sainte-Marie hier n'a toujours pas été identifié. Le premier conducteur à avoir percuté l'homme est en garde à vue. Il conduisait malgré un permis annulé depuis des années.



Un pédophile récidiviste a été condamné à sept ans de prison par le tribunal correctionnel de Saint-Denis hier. Il a agressé cinq fillettes entre 2002 et 2014.



Vincent, alias Leila, a été jugé hier au tribunal correctionnel pour sa course-poursuite anti-homophobe en 2014, nous rappelle le Jir. Il a été condamné à deux mois de prison ferme pour avoir commis des violences sur le conducteur.



Michel Vergoz a été relaxé hier par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour des faits de diffamation. Il avait dénoncé, entre autres, les "méthodes de voyou" du maire sortant de Sainte-Rose, Bruno Mamindy-Pajany.



Politique



Thierry Robert est un homme heureux. Il "jubile" selon le Quotidien et le Jir le cite: "Le président de Région me donne raison". Ce dernier est revenu sur son projet de carrière à Bois Blanc prévue pour la NRL après les contestations des habitants de plusieurs communes du sud.



Economie



L'Iedom (Institut d'émission des départements d'outre-mer) a présenté son rapport annuel hier, nous affirme le Jir. L'année 2015 serait marquée par une stabilité économique.



Société



Le Jir revient sur les chiffres du bac de cette année: 11.340 candidats inscrits, 4.824 en bac général et 2.897 en bac technologique qui passent l'épreuve de philosophie cette année. Pour les 3.619 du bac pro, ce sera l'épreuve d'histoire-géo aujourd'hui.