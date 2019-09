Merci l'ARS !

Les cochenilles se portent à merveille !



Depuis vos interventions chimiques « forcées » lors du chik en 2005, la nature avait essayé de se remettre de ces mortels produits qui ont tué pratiquement TOUTE vie à sang froid.



Entre temps, les moustiques n’ayant plus de prédateurs, se sont surpeuplés pire que les humains !



La dengue est revenue!



Et vous aussi!



Avec vos merveilleux produits à écouler.



(Il faut bien faire vivre les labos et multinationales, non ? On est là pour ça !)



Plus de coccinelles, plus d’abeilles, plus de guêpes plus de lézards, plus de caméléons, etc.… plus rien dans les jardins pour se débarrasser des MOUSTIQUES !



Ce qui entraîne automatiquement la disparition des chauves-souris, des petits culs-blancs, de pleins d’autres animaux qui se nourrissaient des insectes.



Nos arbres sont recouverts de blanches cochenilles !



Sans vouloir faire comme vous avec des produits chimiques, il est bien difficile de sauver nos papayers, manguiers, piments et toutes les fleurs. Enfin tout quoi ! Tout est étouffé par celles qui reprennent rapidement le terrain !



Et c’est bizarre, il y a de plus en plus de malades !!!



TOUT ça au nom du fric !



C’est désolant, mais c’est la triste réalité !