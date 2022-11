Merci aux personnes qui m'ont extraite du véhicule en feu

J’ai été ce lundi 31 octobre 2022 victime d’un grave accident en centre-ville de Saint-Denis à 8h15 en allant travailler. Un véhicule fou a brûlé la priorité a droite et m’a percuté de plein fouet côté conducteur. Un impact impressionnant et des flashs dans ma tête : d’abord le bruit fracassant, le pare-brise qui explose, le air bag qui se déclenche et des inconnus qui m’aident à sortir de mon véhicule en flamme…des mains qui se tendent pour me porter secours et devant moi des flammes immenses sortent du capot…



Je me souviens que nous avions tous peur que les pompiers n’arrivent à temps avant que le feu atteigne le réservoir d’essence et face tout exploser…autour, voitures, bâtiments, pire, les jeunes enfants qui continuaient à avancer vers le véhicule en flamme en allant à l’école alors que bruit du feu et des petites explosions commençaient à se faire entendre. Je revois un jeune qui s’élance avec un extincteur alors que le véhicule pouvait exploser à chaque seconde… sourd aux cris du petit groupe qui commençait à se former. Choquée j’ai été prise en charge par le SAMU et les pompiers sont arrivés quelques minutes plus tard….juste à temps.



Je ne sais plus combien de temps cela a duré, une vingtaine de minutes peut-être, mais pour moi le temps a paru beaucoup plus long… J’ai entendu quelques bribes entre les pompiers et j’ai su que l’autre conductrice n’avait rien…



J’ai été transporté aux urgences du CHU…et là l’enfer…J’ai attendu de 8h30 à 11h30 seule sur un brancard parmi tant d’autres, sans qu’une seule fois je sois abordée par une infirmière ni un médecin… Ils passaient devant moi sans un regard de peur que je les interpelle, je n’étais pas prioritaire parce que je n’avais rien de casser en tout cas de visible…Mais ma poitrine et ma tête étaient en feu… Au moins un tranquillisant, un peu d’eau…Quand j’ai enfin réussi à croiser le regard d’une infirmière elle m’a répondu qu’il y avait encore beaucoup d’attente encore au moins 5 heures, un médecin qui passait m’a répondu d’un geste de la main « je n’ai pas le temps »…



Je sais que l’hôpital est en crise…mais un peu d’humanité dans un sourire, quelques secondes de réconfort, un contact verbal est-ce trop demandé ?



Cette humanité je l’ai trouvé dans ces inconnus qui m’ont aidé à sortir de mon véhicule, m’ont pris la main et m’ont réconforté, m’ont apporté une chaise pour que je puisse m’assoir sur le trottoir en attendant les secours…Cet espoir en l’être humain, cette petite flamme c’est aussi Nathalie qui avant que les pompiers m’emporte m’a glissée dans la main une petite croix… à tous un grand merci.