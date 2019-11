Merci aux Sri-Lankais

Voltaire disait “le malheur des uns fait le bonheur des autres“ ce qui veut dire, d’une situation malheureuse pour les uns, les autres tirent parti et profit.



Les Sri-lankais malgré eux, depuis leurs hébergements dans l’ancien hôpital Gabriel Martin, à Saint Paul, ont suscité une vocation de DÉFENSEUR DE SDF, chez un candidat pour la mairie en 2020. Ce dernier, patron d’une radio et télé locale, découvre qu’il existe une population de sans-abris sur notre territoire de l’Ouest.



On a déjà eu un défenseur des malades, qui s’est ensuite mué en homme politique et négocié sa promotion sur la tête de ceux qui l’ont fait confiance. Nous voici aujourd’hui, avec un défenseur de SDF pays, qui utilise une stratégie bien connue, on cible des gens dans la détresse, les plus démunis parmi les plus pauvres, on crée une polémique pour attirer la presse, on suscite de l’émotion chez les électeurs, on se met en avant, on fait monter la pression et ensuite négociation en catimini pour soi et sa famille.



Un nouveau défenseur de pauvre, allez-vous me dire, ce n’est pas une nouveauté, surtout à l’approche des élections, mais sauf qu’à Saint-Paul, on innove… Toujours PAR LE BAS. La nouveauté, c’est que ce candidat choisit ses pauvres, pas de Sri-lankais à Gabriel Martin. D’après lui, pour être hébergé dans cet hôpital, ou mériter un logement, il faut être SDF de la Réunion, occuper la voie publique Saint Pauloise (sur le 1er canton est un plus), et surtout avoir le droit de voter.



À la mairie de Saint Paul, on me dit, ce candidat n’a pas les moyens de payer une campagne électorale, il est endetté, sa stratégie consiste à utilise les SDF pour taper sur le 1er magistrat, pour faire pression, car celui-ci a donné son accord pour héberger les Sri-lankais, et le moment venu, il négociera avec ce même maire une bonne place sur la liste.

Du côté de l’association, AGIR CONTRE L’EXCLUSION à la caverne (depuis 25 ans, la seule qui s’est toujours occupée des SDF sur la commune), les membres sont abasourdis par ce qui se passe, dégoûtés de cette récupération politique.



On voit bien la méconnaissance de ce candidat sur le problème des SDF. Tous les acteurs sociaux vous le diront “une personne qui a vécu des années dans la rue ne restera pas dans un logement“. Il faut passer par ce qu’on appelle un hébergement intermédiaire, avec un accompagnement et surtout un véritable parcours d’insertion.



C’est dans cette optique qu’un groupe de paroissiens du centre-ville de Saint-Paul travaille depuis 1 an et demi en étroite collaboration avec Nathalie Cadet de la Région sur un projet de construction d’hébergement intermédiaire et éventuellement avec le département sur le programme d’insertion.



Conséquence de cette polémique, le projet est bloqué pour éviter toute récupération politique.



Eh Oui, chers amis, à la Réunion on est descendu très, très bas, on est carrément dans la fosse septique. Le pouvoir, que le pouvoir et l’argent qui va avec, prêt à tout pour l’avoir. Où est notre dignité ? Le respect ? Notre humilité ?



Il faut dénoncer ce genre de personnage qui manipule les plus démunis, les plus fragiles, ceux qui vivent dans la misère et qui sont psychologiquement usés, il est immoral de monter les pauvres Peï, contre les pauvres qui viennent d’ailleurs, cela peut aussi avoir des conséquences dangereuses, voir même conflit et agression physique.