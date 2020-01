Courrier des lecteurs Merci au conseil d’état, Sur la retraite c’est non !

Le conseil d’état fut saisi le 3 janvier par votre gouvernement pour rendre un avis sur les projets de loi sur nos retraites.

Ce que vous semblez avoir oublié, mais reste une coutume, une obligation chez vous, c'est de prendre avis chez nos futurs retraités. Nous sommes malheureusement obligé de reconnaitre que vos intentions sont pour le moins plus que belliqueuses, sans oublier ce manque de respect que vous leur apportez et surtout cette désinformation qui est plus que cruelle !



Monsieur Macron le conseil d’état n’est-il pas une institution que vous devriez CONSULTER avant d'agir comme un jeune loup sans culture politique ? Dans ce cas de figure nous parlons d’un des plus grands projets sociétaux de notre soi-disant démocratie, surtout pas dictatoriale. Il est vrai que notre jeune Président vient d’en faire un plaidoyer, qui ne peut que nous laisser un gout amer sur la vision qui est la sienne !

Ce qui peut nous choquer le plus dans la lecture de l’article de Libération c’est la réponse publiée vendredi, je cite: "L’institution déplore les projections financières lacunaires ce qui obligera notre gouvernement a des ordonnances qui lui feront perdre la visibilité d’ensemble". Accrochons-nous !



Notre Président dans sa position d'ultra libéral sauvage et banquier plus que manipulateur aurait-il compris ou accepte-t-il des projections financières lacunaires ? A moins que le monde de la finance lui aurait promis en cas de réussite un super pactole. Plus rien ne peut nous surprendre, il a déjà annoncé qu'il va refuser sa retraite de Président, en 2022, cela n’est-il pas un indice ?

L’autre point très instructif et qui nous démontre sa véritable personnalité. Il ose s’attaquer et c’est d’autant plus regrettable qu’il s’agit d’une des plus grandes réformes qui fut mise en place après la guerre en 1945 dans l’espoir de la faire perdurer et surtout elle fut votée et acceptée par toutes les composantes sociales de l'époque. Que voulez-vous Monsieur Macron, que votre réforme ne soit acceptée que par la finance, dans ce cas nous ne parlons plus de démocratie ! Vous êtes hors des clous et le peuple ne l’acceptera jamais !



Il vous rappelle à l’ordre aussi sur votre choix ou votre position de dictateur de recouvrir à 29 ordonnances sans oublier la définition des nouveaux textes structurants du nouveau système de retraite que vous avez décidé de nous imposer ! Nos 300 sages "J'ose le penser" du conseil d’état sont très sévères n’épargnant pas votre traficotage sur votre deuxième projet en particulier sur l’âge de départ, le taux d’emploi des seniors sans vous poser une question essentielle que prévoyez-vous sur les dépenses chômage et celles liées aux minima sociaux ?



En ce qui concerne la conservation des droits acquis au moment de la bascule ne risquons nous pas de créer une véritable injustice avec deux poids et deux mesures ? Les citoyens nés avant 1975 et ceux nés après ! Oh que vous savez mettre la discorde, nous appelons cela diviser pour mieux régner ? J’allais oublier c’est quoi annoncer l’engagement de revaloriser les enseignants, des chercheurs, la police via des loi de programmation ! Nous sommes bien dans une manipulation !



Monsieur Macron vous avez été élu par défaut, il nous faut l'accepter mais soyez conscient que jamais le peuple de France vous autorisera à bafouer notre constitution, Jeune homme, un conseil, notre pays regorge d'excellents juristes et hommes de loi, n'hésitez pas, ils se feront un plaisir de vous conseiller et cela vous évitera certainement d'énormes erreurs de jugement ! Notre constitution ne la bafouez pas, merci. Marc Marie







