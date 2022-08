A la Une . Merci Zinfos974 !

Par Jules Bénard - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 12:14



Vous avez accepté de m’aider et ça a marché au-delà de mes espérances les plus folles.



C’est en lisant mon texte et en voyant la photo jointe qu’un jeune lecteur d’Aix-en-Provence (eh oui, si loin de nos côtes !) s’est dit : « Mais c’est Junior… C’est mon pote ! »



Ce jeune homme s’est aussitôt mis en relation avec l’équipe de Zinfos où il est entré en contact avec l’ami Ludo. Auquel il a donné ses coordonnées.



Les nouvelles de mon fils ne sont pas vraiment rassurantes mais je sais qu’il est en vie et où il est. Pour le reste, je vais me débrouiller pour lui venir en aide.



Je tenais à exprimer ma profonde gratitude à toute la fine équipe ; car je vous ai tous sentis la main sur mon épaule.

Zinfos974 compte parmi les médias en ligne les plus lus de toute la France hexagonale et ultramarine ; cela ne m’étonne donc plus que cela ait si bien et si vite fonctionné.



Vous ne devinez pas l’immense soulagement que je ressens… grâce à vous. Mille mercis à tous. Et aussi aux nombreux amis sur Facebook qui se sont manifestés pour me remonter le moral.



Je constate une fois encore que les vrais amis ne sont pas là uniquement pour faire la fête et boire de bons coups. Ça fait chaud au coeur.



Jules Mon fils a été retrouvé grâce à cette bouteille à la mer que j’avais lancée , en dernier ressort, par votre intermédiaire.Vous avez accepté de m’aider et ça a marché au-delà de mes espérances les plus folles.C’est en lisant mon texte et en voyant la photo jointe qu’un jeune lecteur d’Aix-en-Provence (eh oui, si loin de nos côtes !) s’est dit : « Mais c’est Junior… C’est mon pote ! »Ce jeune homme s’est aussitôt mis en relation avec l’équipe de Zinfos où il est entré en contact avec l’ami Ludo. Auquel il a donné ses coordonnées.Les nouvelles de mon fils ne sont pas vraiment rassurantes mais je sais qu’il est en vie et où il est. Pour le reste, je vais me débrouiller pour lui venir en aide.Je tenais à exprimer ma profonde gratitude à toute la fine équipe ; car je vous ai tous sentis la main sur mon épaule.Zinfos974 compte parmi les médias en ligne les plus lus de toute la France hexagonale et ultramarine ; cela ne m’étonne donc plus que cela ait si bien et si vite fonctionné.Vous ne devinez pas l’immense soulagement que je ressens… grâce à vous. Mille mercis à tous. Et aussi aux nombreux amis sur Facebook qui se sont manifestés pour me remonter le moral.Je constate une fois encore que les vrais amis ne sont pas là uniquement pour faire la fête et boire de bons coups. Ça fait chaud au coeur.Jules



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur