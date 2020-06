Merci Monsieur Alexis Corbière !

Sans vouloir être l’oiseau de mauvaise augure, votre proposition de loi au sujet du plafonnement des frais bancaires sera inévitablement repoussée par le gouvernement. Certains socialistes vous suivrons timidement… Malheureusement ils ne connaissent absolument pas les difficultés que connaissent les plus démunis. Ils ne vous rencontrent, vous les élus, que lors des élections, pratique plus que courante chez tous les parlementaires !



La tribune de Monsieur Corbière dans laquelle il rappelle « Un découvert non autorisé : 8,00€ ! Un rejet de prélèvement de chèque, de carte ou de retrait : 25,00€. Un courrier d’alerte pour cause de découvert 12,50€. » Ce ne sont que quelques exemples. De plus, ces frais peuvent varier énormément d’une banque à l’autre. Vous le savez, malgré la conjoncture, ils ne nous feront aucun cadeau !



Monsieur Corbière propose, avec son groupe, que cette loi, qui accable huit millions de français dès qu’ils rencontrent des difficultés, soit abolie. Touts ces frais ponctionnés par les banques ressemblent beaucoup à un impôt, perçu par le monde de la finance.



Une pensée très forte pour l’ensemble de nos petits commerçants qui souffrent tant pendant ce confinement. Une pensée aussi pour tous les citoyens mis au chômage et qui pointeront dorénavant à l’ANPE à cause de la très mauvaise gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Le pire c’est que tout nous porte à soupçonner que cette mauvaise gestion ait été délibérée !



Combien de banques vont-elles encaisser sur les incidents dus à ce virus ? Notre jeune président nous avait annoncé que nous étions en guerre. Alors, comme le dit l’ensemble des amis d’Alexis Corbières, « Si nous sommes en guerre, taxons les profiteurs de la crise. »



Depuis 2008, les frais bancaires ont été multipliés par 10 ! Il faut savoir que chaque année les banques récupèrent environ 7 milliards d’euros de recette sur le dos de ceux qui leur confient leur maigre salaire. L’oligarchie ne pourra indéfiniment taxer les pauvres dans le seul but d’enrichir ainsi les actionnaires car c’est à eux seuls que ces 7 milliards d’euros profitent ! C’est d’autant plus infâme que, pendant ce temps, nombreux sont les foyers qui se voient bien souvent amputé d’un salaire entier pour régulariser les frais d’incidents bancaires !



Depuis quelque années les associations de consommateurs ainsi que certains syndicats lancent l'alerte sur l’explosion des frais bancaires en France, qui sont les plus élevés d’Europe. Quand il s’agit de faire payer le peuple, nous sommes les meilleurs. Quand il s’agit de redistribuer les richesses que l’on nous a confisquées, nous sommes hélas dans les derniers.



Le secteur bancaire fait valoir les engagements pris le 3 septembre 2018 sous l’égide du gouvernement. Un plafonnement de 25,00€ par mois sera accordé uniquement aux clients identifiés comme « fragiles ». Or, seulement 30% des clients sont éligibles selon ces critères. Le reste de la clientèle paie plein pot ! Il ne faut pas oublier non plus toutes les contraintes auxquelles doivent se soumettre les clients fragiles : privé de moyens de paiement classiques, on les oblige à retirer leur argent en espèces ou à régler en chèque de banque. Quelle générosité !



Merci Monsieur Corbière, à vous et à vos amis qui voulez mettre un terme à cette injustice et qui faites enfin une proposition de plafonnement de tous les frais bancaires avec un total de prélèvement maximum de 200.00€ annuels, pour l’ensemble de la population, professionnels compris.



Le 4 juin 2020, souhaitons que tous nos députés Réunionnais soient derrière cette réforme particulièrement juste dans le climat économiquement plus que difficile que nous connaissons aujourd’hui.