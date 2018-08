Courrier des lecteurs Merci Mme Bello, que fait Mme Bassire ?

Parents d'une étudiante devant partir, dans quelques jours, poursuivre ses éudes en métropole, nous trouvons inadmissibles la suppression en dernière minute de la bourse qui devait lui être versée par la région Réunion au titre de la mobilité territoriale. La suppression de cette bourse alors qu'il était prévu qu'elle soit versée met en effet en péril l'avenir de notre fille.

Notre famille comme les autres familles concernées remercient Mme Bello de son soutien sans faille et sont décues de voir que Mme Basssire, député et conseillère régionale, présidente de la comission éducation, formation, jeunesse et réussite à la région, reste silencieuse pour ne pas dire muette sur ce sujet.

Nous avons lu un article il y a quelques jours sur ses absences à l'Assemblée Nationale en tant que députée, nous sommes navrés de constater qu'elle ne semble pas être plus efficace à la Région.

Mme Bassire de grâce battez-vous, vous aussi, pour la jeunesse Réunionnaise ! C'est elle qui nous soignera (et peut-être vous aussi) demain lorsque nous serons beaucoup plus âgés !

Nous espérons que ce petit coup de gueule permettra de faire bouger les choses ! Pascal et Nicole, parents





