Merceries et commerces spécialisés dans la vente de tissu autorisés à rouvrir

Les magasins spécialisés dans le textile font dorénavant partie des commerces autorisés. Par un décret, la préfecture vient d’ajouter ces commerces dans la liste de ceux qui peuvent rester ouverts pendant l’état d’urgence sanitaire.



Cette décision permet d’encourager les initiatives citoyennes, associatives et entrepreneuriales visant à la réalisation de masques de protection réutilisables en tissu dit grand public, au profit de la population dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.



Cette sous-classe comprend:

-le commerce de détail de tissus

-le commerce de détail de fils à tricoter

-le commerce de détail de matériaux de base pour la fabrication de tapis, de tapisseries ou de broderies

-le commerce de détail de textiles

-le commerce de détail d'articles de mercerie : aiguilles, fils, etc.



Cette sous-classe ne comprend pas :

-le commerce de détail d'articles d'habillement (cf. 47.71)

-le commerce de détail de rideaux et de voilage (cf. 47.53Z)