Mercato : Thierry Jardinot quitte Antenne pour Réunion 1ère

Le monde de la télévision connait lui aussi son mercato : les vedettes s'arrachent. Souvenez-vous de Jean-Marc Collienne, à l'époque le présentateur vedette d'Antenne Réunion qui avait migré chez le concurrent d'en face, Réunion 1ère.

Au tour de Thierry Jardinot de suivre le même chemin. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 08:39

La nouvelle n'est pas encore officielle. Il faudra attendre encore quelques jours pour qu'elle soit annoncée mais nous pouvons d'ores et déjà vous la confirmer de manière certaine : Thierry Jardinot quitte Antenne Réunion où il officiait depuis de très nombreuses années pour rejoindre Réunion 1ère. Pour rappel, l'humoriste travaille depuis 2009 sur une émission satirique de l'actualité, Kanal La Blague.



Vous ne le verrez pas tout de suite à la télévision, la faute à un contrat en béton avec une clause de non-concurrence qui lui interdira d'apparaitre derrière le petit écran pendant encore une année.



Le service public s'apprête donc, en attendant, à ne le faire travailler qu'en radio.



Reste un détail technique à régler : les matinales de la radio sont maintenant filmées et diffusées sur internet, avec d'ailleurs de très bons scores. Or le contrat de Thierry Jardinot lui interdit toute apparition télévisuelle. Faudra-t-il interrompre la retransmission pendant ses interventions? Ou ne pas le filmer quand il parle? Les juristes de la chaine sont en train d'essayer de trouver une solution...





