A la Une ... Mer forte sur les côtes Ouest et Sud, jeudi souvent ensoleillé et assez chaud

Météo974

M974World

Zinfos974Météo



2019 NOVEMBRE 06 17h45 REUNION



Graphique : les maximales dépassent souvent les 28°(rouge) sous abri. Le soleil aidant il fait assez chaud. MCIEL.METEO FRANCE



PREVISIONS POUR LA NUIT DU 06 AU 07 NOVEMBRE



La houle atteint son pic dans la nuit.



En soirée le ciel réunionnais se dégage même si des bancs de nuages d'altitude persistent par places.



Comme les nuits précédentes on observe une fraîcheur relative plus marquée dans les hauts comme à la Plaine des Cafres où la minimale sous abri peut encore se situer en dessous de 10°.



Mer forte sur les côtes Ouest et Sud. Le pic de la houle australe est proche de 4m en cours de nuit.



PREVISIONS POUR LE JEUDI 07 NOVEMBRE



La houle bien présente sur les côtes Ouest et Sud s'amortit graduellement. Le beau temps général persiste.



Le soleil n'est pas avare ce jeudi. Les nuages sont peu contrariants.



Ceux qui se développent en matinée sur les pentes notamment celles du Nord-Ouest et dans l'intérieur sont peu musclés.



Les cirques et les sommets n'en prennent généralement pas ombrage et affichent un ciel lumineux.



Le littoral réunionnais n'est pas en reste. Il fait beau.



Dans l'après midi le thermomètre affiche 30/31° à Saint Gilles, 29° à Saint Denis ou encore 25° à Cilaos. Voir détails ci-dessous.



Le vent de Sud-Est marque surtout son territoire vers Saint Pierre se renforçant en cours de matinée. Il peut flasher à 60km/h en rafales.



Sur la région de Sainte Marie il se modère un peu.



En début d'après-midi il remonte vers Saint Leu.



La houle a atteint son pic et décroît progressivement avec une hauteur moyenne maximale de 3m en fin d'après-midi.



Elle atteint 3m en fin d'après midi.



En soirée et dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi des nuages tutoient les régions Sud de notre île.



Température du lagon: proche de 26°.



Marées Hautes/ Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM

Lever du soleil : 05h34 le 08.

Coucher du soleil : 18h30 le 08.



La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot : 1016.7 hectoPascals.



TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU JEUDI 07 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 28/29° Celsius



LE PORT : Maximum de 29/30° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 31° Celsius



SALINE: Maximum de 30/31° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 29° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 28° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 27/28° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 28/29° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 28° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 29° Celsius



VOLCAN: Maximum de 21° Celsius



MAIDO: Maximum de 18° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 21/22° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20/21° Celsius



CILAOS: Maximum de 25° Celsius



SALAZIE: Maximum de 23/24° Celsius



TENDANCES POUR LE VENDREDI 08 NOVEMBRE



Le ciel se charge davantage sur les pentes en matinée. Des averses sont possibles localement l'après midi.



Des entrées maritimes lâchent des averses sur le Sud-Est et l'Est en matinée.



L'après-midi des averses sont probables dans l'intérieur et sur les pentes et peuvent même mouiller temporairement le littoral Nord et Nord-Est.



L'alizé souffle surtout sur le Sud en début de journée.

Il devrait basculer au Nord-Est dans la journée et renter sans excès sur le Nord-Ouest.



La houle australe agite encore l'océan du Sud Sauvage. Ailleurs la mer est redevenue favorable.



2019 NOVEMBRE 06 17h45les maximales dépassent souvent les 28°(rouge) sous abri. Le soleil aidant il fait assez chaud. MCIEL.METEO FRANCEEn soirée le ciel réunionnais se dégage même si des bancs de nuages d'altitude persistent par places.Comme les nuits précédentes on observe une fraîcheur relative plus marquée dans les hauts comme à la Plaine des Cafres où la minimale sous abri peut encore se situer en dessous de 10°.Mer forte sur les côtes Ouest et Sud. Le pic de la houle australe est proche de 4m en cours de nuit.Le soleil n'est pas avare ce jeudi. Les nuages sont peu contrariants.Ceux qui se développent en matinée sur les pentes notamment celles du Nord-Ouest et dans l'intérieur sont peu musclés.Les cirques et les sommets n'en prennent généralement pas ombrage et affichent un ciel lumineux.Le littoral réunionnais n'est pas en reste. Il fait beau.Dans l'après midi le thermomètre affiche 30/31° à Saint Gilles, 29° à Saint Denis ou encore 25° à Cilaos. Voir détails ci-dessous.de Sud-Est marque surtout son territoire vers Saint Pierre se renforçant en cours de matinée. Il peut flasher à 60km/h en rafales.Sur la région de Sainte Marie il se modère un peu.En début d'après-midi il remonte vers Saint Leu.a atteint son pic et décroît progressivement avec une hauteur moyenne maximale de 3m en fin d'après-midi.Elle atteint 3m en fin d'après midi.En soirée et dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi des nuages tutoient les régions Sud de notre île.Température du lagon: proche de 26°.05h34 le 08.18h30 le 08.1016.7 hectoPascals.Maximum de 28/29° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusDes entrées maritimes lâchent des averses sur le Sud-Est et l'Est en matinée.L'après-midi des averses sont probables dans l'intérieur et sur les pentes et peuvent même mouiller temporairement le littoral Nord et Nord-Est.L'alizé souffle surtout sur le Sud en début de journée.Il devrait basculer au Nord-Est dans la journée et renter sans excès sur le Nord-Ouest.La houle australe agite encore l'océan du Sud Sauvage. Ailleurs la mer est redevenue favorable.



PATRICK HOAREAU Lu 206 fois







Dans la même rubrique : < > Jacques de Chateauvieux bientôt éjecté du groupe Bourbon ? Trois projets immobiliers de qualité signés Socim à saisir