Communiqué Menu 100% péi : "Possible, mais"

Communiqué du collectif Oasis Réunion : Par N.P - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 10:23

« UN MENU 100% PÉI, C'EST POSSIBLE » (déclaration de la Chambre d'agriculture dans un article paru le 20 mai dans le JIR)

OASIS RÉUNION : « C'EST POSSIBLE, OUI MAIS...



▶ occasionnellement, car il n'y a que 20% des 600 000 tonnes de nourriture consommées par les Réunionnais chaque année qui sont produits sur l'île et dans une diversité d'offre en production comme en transformation très limitée, ou souvent, aussi, à base de produits bruts importés (exemple : tous les pains vendus sur l'île).



▶ apparemment, car les 20% produits à La Réunion le sont avec des fertilisants, traitements, liés à la pétrochimie qui est, elle, 100% importée comme aussi, en très grande partie : les semences, la nourriture pour le bétail, etc. En cas de rupture des importations, la production locale s'arrêterait quasi totalement. Quant au postulat que le consommateur devrait payer plus cher son alimentation locale (ce qui serait très paradoxal) il n'est pas réaliste avec le pouvoir d'achat actuel qui ne fait que diminuer, avec une inflation qui risque fort de s'accélérer. Plus de 40% des consommateurs se plaignent déjà de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires aux prix d'une alimentation courante. Il faut donc aller au bout de la « ré-évolution » avec du « 100% péi ET bio » afin de pouvoir jouer très facilement et tout naturellement sur les coûts cachés de l'alimentation actuelle, appelés « externalités négatives » (qui sont considérables : de l'ordre de 1€ caché pour 1€ consommé) pour pouvoir atteindre le double objectif de mieux rémunérer les agriculteurs en AB certifiée tout en baissant le prix des aliments de qualité qu'ils proposent en vente directe ou en circuit court.



▶ En conclusion : Un menu « 100% péi » c'est possible s'il est aussi « 100% bio et paysan ». Et nous arrivons donc au « 100% local ET bio » proposé depuis 5 ans par OASIS RÉUNION dans son Plan Stratégique Global (PSG) qui fait déjà l'objet d'un « Consensus Territorial Réunionnais » à confirmer par les nouveaux députés que nous aurons tous questionnés lors de la campagne en cours... En attendant que tous les acteurs de l'Agriculture et de l'Alimentation - y compris bien sûr pour la première fois les consommateurs d'une manière significative - se retrouvent autour d'une même table, à parité, afin de réfléchir, choisir et agir au mieux pour le présent et l'avenir de La Réunion.



Apportez votre soutien actif à Oasis Réunion :

• en signant le Manifeste sur https://oasis-reunion.bio/

• en nous écrivant à contact@oasis-reunion.bio

• en nous téléphonant (l'après-midi de 12h à 19h) au 0670510648

• en suivant régulièrement nos actualités sur https://www.facebook.com/oasis.reunion.bio/