Menaces envers Pascal Praud: Le rappeur Sneazzy s'explique, le parquet ouvre une enquête

Alors que son titre "Zéro défaut", en duo avec Nekfeu, a suscité la polémique, le rappeur Sneazzy s'est expliqué dans un communiqué publié sur son compte Twitter.



Selon le rappeur, les paroles ont été détournées. "Ces couplets, sortis de leur contexte, ont été mal compris", se défend-il.​ Les paroles incriminées :"Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Praud", suivies de "Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche".



"Le "Ça" fait référence à ma religion, j'exprime ici la haine qui peut exister contre les musulmans et la volonté de les faire taire, le tout imagé par la métaphore de la balle dans le cervelet (pour dire "Ne pensez plus") et du canon dans la bouche (pour dire "ne parlez plus")", justifie le rappeur, assurant ne pas avoir "voulu attiser la haine ni proférer des menaces". Il ajoute : "Je ne souhaite aucune menace puisque je dénonce justement celle qui peut s'abattre sur la communauté musulmane".



Et s’il nomme explicitement Pascal Praud, c’est selon lui pour dénoncer "certains journalistes qui ont tendance à éditorialiser leur point de vue, ciblant très souvent le même groupe de personnes".



Pascal Praud a fait savoir qu'il ne porterait pas plainte contre les rappeurs Sneazzy et Nekfeu : "Quand tu portes plainte, tu fais de la pub à ces gens", a-t-il déclaré Télé-Loisirs.



Selon L’Express, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "provocation non suivie d’effets à la commission d’un crime ou d’un délit par moyen de communication au public par voie électronique".



communiqué sur « zéro détail » pic.twitter.com/mTgyZ9KMiA

