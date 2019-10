Communiqué Menaces d'expropriations sur la Savane

La volonté du Conservatoire du littoral de sanctuariser cet espace remarquable pour le protéger et le conserver est louable, elle vise l’intérêt général.



Mais la manière dont on s'y prend est contestable : on ne peut pas lancer une procédure d'expropriation sans en avertir les premiers concernés, les habitants. Ils se sentent floués car on leur avait promis une large concertation pour 2001 mais celle-ci n'a pas eu lieu. Les personnes publiques associées n'ont pas été consultées et il n'y a même pas eu de débat en conseil municipal.



Pour faire de l’écologie, il faut toujours convaincre, jamais imposer, convaincre et proposer des mesures justes; pour cela, il faut rencontrer les personnes concernées et construire avec elles la solution. Le passage en force ne fait que crisper et provoquer une réaction de rejet compréhensible.



Pour EELV, l’écologie, n’est pas une politique fabriquée dans des structures technocratiques coupées de la société. On ne fait pas de l’écologie contre les habitants, on ne peut la faire qu’avec eux, dans la concertation, l’échange et la bienveillance.



En l'état actuel des choses, il est urgent que le dialogue reprenne entre le Conservatoire et les riverains.



Nous souhaitons aussi que les élus locaux fassent preuve de responsabilité et ne se saisissent pas de ce dossier à des fins purement politiciennes comme certains sont tentés de le faire actuellement.



Pour EELVR

Jean-Pierre Marchau

Pour EELVR

Jean-Pierre Marchau

Le Secrétaire Régional







