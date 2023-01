A la Une .. Menaces d’attentats à la bombe dans des lycées et collèges : Paris ouvre une enquête

Le dossier concernant les menaces d’attentat à la bombe ou à l’explosif contre des lycées et collèges est suivi avec la plus grande attention par les autorités. Ainsi, après l’ouverture d’une enquête, les investigations ont été confiées à la section cyber du parquet de Paris. Par N.P - Publié le Samedi 7 Janvier 2023 à 15:53

L’enquête initiée par le parquet de Paris après des menaces d’attentat à la bombe contre des collèges et lycées est prise avec le plus grand sérieux. Proférées sur des espaces numériques de travail (ENT) piratés, ces menaces ont mené à l’évacuation d’une vingtaine d’établissements scolaires en France, a fait savoir mercredi le parquet de Paris, rapporte Le Parisien.



Une enquête a été ouverte pour menaces de mort et atteinte à un système de traitement automatisé de données. L’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) mène actuellement des investigations.



Selon le ministre de l’Education, les expéditeurs des mails ne seraient pas les auteurs. Ces messages ont "circulé également sur les boucles WhatsApp", a expliqué Pap Ndiaye. "Les forces de police sont intervenues pour évacuer les établissements, pour fouiller, vérifier si ces menaces se concrétisaient. À ce jour, elles ne se sont pas concrétisées", a poursuivi le ministre.