Communiqué "Menace sur la qualité de l’eau potable sur Saint-Paul"

Le conseiller communautaire d'opposition Jean-François Nativel dénonce "la politique méprisante et 'd’austérité sélective' menée par la majorité TCO/commune de Saint-Paul". Par N.P - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 09:30

Alerté par un citoyen, je suis intervenu le lundi 3 octobre 2022 en conseil communautaire du Territoire de la Côte Ouest (TCO), en charge de la régie des eaux La Créole, au sujet d’un problème sanitaire dans le périmètre d’un forage chemin Déboulé à Bois de Nèfles Saint-Paul. Mais comme à chaque fois que j’interviens dans cette instance, en tant que membre de l’opposition, je n’ai eu droit pour seule réponse qu’à l’habituel mépris de son président Emmanuel Seraphin. Je tiens donc à partager plus largement aujourd’hui mon inquiétude sur cette absence d’entretien manifeste d’un captage qui alimente en eau potable les habitants du nord de Saint-Paul.



Sur les photos d’illustration jointes, on peut constater :

1 – un incendie autour du forage F5 Ter susceptible d’endommager les pompes et canalisations, ce qui laisse imaginer une absence d’entretien de ce lieu envahi par les broussailles.

2- des traces de cadavres de cabris dans le Périmètre de Protection Rapprochée, qui témoigne là aussi d’un manque de vigilance manifeste,

3 – d’importants dépôts sauvages sur un site sensible pourtant « surveillé », à proximité des forages F5 Trois Chemins et en amont de la ravine Lolotte. On y trouve des batteries, des pots de peinture, des restes d’enduit bitumineux. Des matériaux non pris en charge par les déchèteries du TCO.

4 – l’érosion de la tranchée d’une canalisation posée pour la Créole pose la questions de la qualité des travaux réalisés. Sur les photos, on voit le grillage avertisseur bleu, l’érosion de l’enrobage, et un raccord à emboîtement. On ne peut que déplorer le manque d'intervention : cette tranchée creusée par les pluies visiblement depuis plusieurs mois aurait dû reboucher. Est-ce que cela provient de la réduction des effectifs constatée au sein de cette régie ?



Il convient de rappeler que le contrôle et l'entretien des périmètres de protection des captages d'eau potable relèvent de la compétence du TCO (autorité organisatrice du service public d'eau potable) et de La Créole (gestion des ouvrages). La Créole avait apparemment recruté une personne spécifiquement chargée de surveiller ces périmètres de protection, mais elle aurait été affectée à d'autres missions. A-t-elle fait elle aussi les frais de la réorganisation actuellement menée par la nouvelle gouvernance ?



A l’heure où les ressources essentielles telles que la qualité de l’eau potable sont au cœur des enjeux sanitaires, il est totalement anormal de trouver de tels déchets dans le périmètre de protection établi autour d’un captage. Cela représente d'importantes sources potentielles de pollution (bactériologiques et chimiques) pour l'eau consommée par les Saint-Paulois, qui pourraient être facilement évitées.



La politique méprisante et « d’austérité sélective » menée par la majorité TCO/commune de Saint-Paul, et subie (entre autres) par la régie La Créole, ne doit pas se faire au détriment de la santé des citoyens Saint-Paulois !



Jean François Nativel

Conseiller communautaire d’opposition au TCO, commune de St Paul

Représentant du Mouvement de La Ruralité (LMR) à l’île de la Réunion