A la Une . Menace pluvieuse et orageuse cette nuit sur l'Est de La Réunion

Une dégradation des conditions météorologiques est attendue dans les prochaines heures sur La Réunion. Voici les prévisions de Météo France : Par NP - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 15:08

Nuit de jeudi à vendredi



La situation s'envenime à proximité de l'île, une menace pluvieuse et orageuse se met en place aux abords de la côte Est et tente de s'infiltrer vers Saint-Philippe, Sainte-Rose jusqu'à Saint-Denis. Si le risque de pluie paraît acquis, les orages éclatent surtout en mer, on ne peut exclure des coups de tonnerre jusque sur l'île. L'Ouest et le Sud de la Réunion restent à l'écart du mauvais temps.



Vendredi



Sur une large moitié Est, la journée débute avec un ciel bien gris accompagné d'averses passagères parfois fortes ( Salazie, Plaines et Volcan inclus). Plus à l'Ouest quelques nuages se font observer, mais le temps est sec.



En journée, les éclaircies se font plus durables sur le littoral Est tandis que sur les pentes de l'Ouest, le ciel s'assombrit et des averses sont attendues, ces averses peuvent finir leur course en bord de mer. Dans les cirques et l'intérieur de l'île, le gris l'emporte avec là aussi des averses possibles.



En fin de journée et nuit suivante des averses pouvant prendre un caractère orageux sont attendues sur l'Est de la Réunion

Vent de secteur Est modéré le long des côtes nord et sud.



Mer agitée, peu agitée dans l'Ouest, mais devenant forte la nuit suivante sur le sud. Houle d'alizé entre 1 mètre 50 et 2 mètres.



Samedi



Pas d’amélioration.



Les averses de la nuit s'attardent encore en matinée sur l'Est et dans l'intérieur de l'île. Sur le littoral Ouest, des débordements nuageux se produisent, mais le temps reste sec, cela ne devrait pas durer, l'après-midi, les pentes s'assombrissent et des averses sont attendues.



Il faudra attendre la fin de journée pour voir se dessiner sur la façade Est une amélioration avec le retour d'intervalle de temps sec plus durable.



Vent de sud-est modéré à assez fort avec des rafales sur le sud-ouest et le nord-est. Le vent se renforce également dans les hauts exposés au vent d'Est comme par exemple la région des Plaines avec là aussi des rafales.



Mer agitée, mais forte sur le sud de l'île. Houle de secteur Est voisine de 2 mètres et houle de secteur Sud avoisine 1,50 mètre sur l'Ouest.