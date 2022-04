A la Une . Menace de pénurie d'huile : E. Leclerc Réunion décide d'en limiter la vente.

Face au risque de pénurie d'huile, E. Leclerc Réunion décide de limiter la vente à trois bouteilles par passage en caisse. "Cette décision vise à sécuriser l’approvisionnement de ce produit de première nécessité pour l’ensemble des Réunionnais et s’inscrit dans la volonté d'organiser une gestion pérenne des stocks sur plusieurs semaines", explique l'enseigne. Par N.P - Publié le Jeudi 7 Avril 2022 à 16:09

En raison des incertitudes liées au contexte géopolitique et afin d'éviter une pénurie éventuelle d’huile à moyen terme, la Direction de l’enseigne E. Leclerc Réunion a pris la décision de contingenter la vente d’huile dans ses 18 magasins à partir du jeudi 07 avril et jusqu'à nouvel ordre.



Cette décision vise à sécuriser l’approvisionnement de ce produit de première nécessité pour l’ensemble des Réunionnais et s’inscrit dans la volonté d'organiser une gestion pérenne des stocks sur plusieurs semaines.



E. Leclerc Réunion en appelle à la responsabilité individuelle des Réunionnais en les invitant à éviter tout surstockage inutile.



La Direction