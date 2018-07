Menace de mise sous tutelle: "Une volonté manifeste de sanctionner la commune de St-Louis"

La menace d’une mise sous tutelle pèse de nouveau sur la commune de St-Louis. Patrick Malet a réagi, hier par voie de presse, aux intentions de la Chambre régionale des comptes. "Force est de constater que le budget de Saint-Louis n'est plus en déficit depuis le 31/12/2017, que le budget 2018 n'en crée pas de nouveau et que, de ce fait, la CRC ne peut proposer valablement de mesures correctives", se défend l’édile. Patrick Malet a hier réuni ses élus à la mairie de La Rivière pour mettre en place "les actions que nous entendons mener pour défendre les saint-louisiens".



Les élus estiment que "les propos tenus par le magistrat de la chambre lors de notre rencontre du 26/06 dernier et après les appels téléphoniques des 5 et 6/07/2018, traduisent une volonté manifeste de sanctionner la commune de St- Louis, sa population et les élus. La CRC veut imposer à la commune les coupes budgétaires de l'Etat".



Le déficit réduit avant le 31 décembre 2018, avant la date butoir fixée par les magistrats, la majorité s’insurge "aujourd'hui face à cet excès de pouvoir" et demande "au préfet de tenir compte des sacrifices de la population saint-louisienne et rivièroise mais aussi des engagements que nous avons pris depuis 2014".



"La sincérité du budget 2018 de notre commune repose sur les résultats approuvés par la CRC et le préfet lors du vote de notre compte administratif 2017. L'équilibre de notre budget est par ailleurs confirmé tout comme l'excédent constaté en 2017". Aucune démission n’est donc prévue, veut rassurer Patrick Malet.