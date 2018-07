Menace de mise sous tutelle: La majorité municipale de St-Louis riposte

La majorité municipale de Saint-Louis fait part de son désaccord à la population suite à la recommandation de la Chambre régionale des comptes de mettre la commune sous tutelle . Une centaine de personnes sont présentes devant l'hôtel de ville ce lundi matin."Nous sommes de retour à l'équilibre budgétaire depuis fin 2017, un an avant les préconisations de la Chambre (...) on se rend compte au fil des entretiens avec le magistrat de la Chambre qu'il y a une volonté de remanier complètement notre budget prévisionnel, ce que nous estimons illégitime et infondé", a dénoncé Patrick Malet.Pour le maire de la commune, il s'agit d'un acharnement. "Ils ne veulent pas nous lâcher. On a l'impression qu'on veut toujours nous stigmatiser", ajoute-t-il.La mairie a été fermée symboliquement en guise de protestation. Un service minimum sera toutefois assuré cette semaine, dans l'attente d'un entretien avec le Préfet.