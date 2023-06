Communiqué Menace de cessation de toute activité en médecine libérale à compter du 13 octobre

A l’issue d’une réunion intersyndicale nationale le 10 juin 2023 à l’initiative du SML (Syndicat des Médecins Libéraux), les syndicats réunis, SML, UFML (Union Française pour une Médecine Libre), FMF (Fédération des Médecins de France) et AVENIR SPE-LE BLOC ont ainsi décidé en réponse à une situation alarmante d’un mot d’ordre commun destiné à tous les médecins libéraux de France de cessation de toute activité en médecine libérale à compter du 13 octobre 2023. Par N.P - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 10:05

Le communiqué du SML Réunion :



A considérer une grave dégradation de notre système de santé reconnue des pouvoirs publics, de leur seule responsabilité et non des médecins libéraux sans cesse incriminés à tord.



A considérer, louée par le Président Macron, une destruction gouvernementale affirmée de l’exercice libéral de la médecine pour une refondation de notre système de santé avec des rémunérations désormais au forfait et des mesures coercitives par la loi RIST et le projet de loi VALLETOUX, manifestement anti-libérales.



A l’issue d’une réunion intersyndicale nationale le 10 juin 2023 à l’initiative du SML (Syndicat des Médecins Libéraux), les syndicats réunis, SML, UFML (Union Française pour une Médecine Libre), FMF (Fédération des Médecins de France) et AVENIR SPE-LE BLOC ont ainsi décidé en réponse à une situation alarmante d’un mot d’ordre commun destiné à tous les médecins libéraux de France de cessation de toute activité en médecine libérale à compter du 13 octobre 2023.



Ces syndicats réclament une convention médicale respectueuse de leurs propositions faites pour un retour à un médecine libérale viable de qualité, capable de répondre aux exigences d’une médecine moderne, satisfaisante pour la population, motivante pour une instillation en libéral de jeunes médecins ou une poursuite d’activité des médecins libéraux en âge d’être retraités .



Un tel événement à partir du 13 octobre 2023 serait évidemment de l’entière responsabilité de nos dirigeants et parlementaires.



Dr Humbert GOJON

Président SML Réunion

Vice-Président du SML, chargé des DOM-TOM