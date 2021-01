Mémotri : Avec la CIVIS, jetons moins, trions plus !

Vous avez un doute sur la destination de vos déchets ? Le Mémotri est un outil pratique, simple d’utilisation qui rappelle les consignes de prévention et de tri des déchets.La CIVIS vous propose cette version web du Mémotri pour vous aider et vous accompagner au quotidien pour bien gérer vos déchets.Pas moins de 113 déchets ménagers y sont recensés !En sélectionnant un déchet dans la liste ou en entrant le nom d'un déchet dans le moteur de recherche, le Mémotri vous indiquera la ou les solutions possibles et à privilégier.Grâce au Mémotri , vous allez devenir un expert de la gestion des déchets !