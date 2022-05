Mémoire des Mascareignes, une collection à découvrir au Salon Athéna

Fidèle au rendez-vous de cet événement réunissant 135 auteurs et 35 éditeurs d’ici et d’ailleurs, "le Département soutient la littérature, un refuge où la peur est moins forte quand grondent les dangers réels", comme l’a déclaré Béatrice Sigismeau, Vice-présidente déléguée aux affaires culturelles. Elle s’est adressée aux organisateurs et aux partenaires de la médiathèque de la Ville de Saint-Pierre qui portent le projet : "Merci de partager cette année encore, cette soif d’écrire et de lire à l’occasion de ce bel événement qui sonne comme un éloge du Livre. Merci de contribuer au rayonnement de ces « Éclats de vie : littératures au cœur », thème retenu sur la plus grande et la plus belle librairie à ciel ouvert de l’île voire de l’océan Indien".



Fidèle au rendez-vous, la Bibliothèque départementale de La Réunion anime un stand mettant en valeur les publications soutenues et accompagnées par la Collectivité. Une trentaine d'ouvrages disponibles au sein des boutiques des musées et autres équipements culturels, sont à découvrir. Parmi eux, les 3 premiers ouvrages d'une nouvelle collection réalisée en partenariat avec la Bibliothèque départementale et Cicéron éditions, "Mémoire des Mascareignes", qui a pour vocation à publier des textes inédits ou oubliés, en lien avec l'histoire de l'océan Indien. Ces documents issus d'archives privées ou publiques sont accompagnés d'analyses, de mises en perspective et de commentaires qui aident le le lecteur à porter un regard neuf sur notre Histoire. Tables-rondes, rencontres scolaires, ateliers, zistoirs sous pied’bois et spectacles sont au menu du salon Athéna aux Jardins de la plage de Saint-Pierre.



Crédit photos : Emmanuel Richard - Conseil départemental de La Réunion