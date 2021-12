A la Une . Même sur Netflix, les Réunionnais sont accros aux télénovelas

La plateforme de streaming ultra-populaire publie depuis quelques mois un classement des séries les plus regardées par les internautes de La Réunion. Même si Squid Game a marqué l’île comme le monde entier, c’est une production sud-américaine qui est la plus plébiscitée par les Réunionnais. Les habitudes télévisuelles n’ont donc pas tant changé que ça. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 31 Décembre 2021 à 09:38

L’amour des téléspectateurs de La Réunion pour Thalía n’est plus à prouver. Le rendez-vous de la mi-journée était devenu quasi-religieux dans les années 2000. L’actrice mexicaine s’est fait une place dans le cœur des Réunionnais grâce à deux télénovelas : Marimar et Rosalinda.



Le genre “Soap-opera” continue d’ailleurs de rassembler les Réunionnais devant les chaînes de télévision locales, même si les séries bollywood ont évincé les productions sud-américaines depuis quelques temps. (Non ! On ne fera aucun lien direct entre le sacre d'une certaine reine de beauté saint-andréenne sur Réunion 1ère et les cartons de "Vidya" ou de "Laali" sur Antenne Réunion à la même époque.)



La reina del flow plébiscitée



Netflix permet de découvrir le classement des 10 films et des 10 séries les plus regardés à La Réunion chaque semaine. Mais cette option n’existe que depuis la fin juin. Mais aucune autre série n’a trusté le Top 10 autant de temps que La reina del flow.



Il faut noter deux choses. La reina del flow était disponible sur Netflix bien avant que le classement soit rendu public. Elle était déjà bien placée dès la première diffusion du Top 10.



L’autre élément d’analyse est l’arrivée de la deuxième partie de la série cette année. La saison 1 a enchaîné 10 semaines d’affilée dans le haut du classement avant d’éventuellement tomber hors du Top 10. Mais la sortie de la saison 2 le mois dernier a permis aux premiers épisodes de regagner en popularité.



Cela fait maintenant 17 semaines que La reina del flow (saison 1) figure dans le Top 10 à La Réunion. La deuxième partie de la série fait partie du même classement depuis 6 semaines.



La plateforme de streaming ultra-populaire publie depuis peu un classement des séries les plus regardées par les internautes de La Réunion. Même si Squid Game a marqué l’île comme le monde entier, c’est une production sud-américaine qui est la plus plébiscitée par les Réunionnais. Les habitudes télévisuelles n’ont donc pas tant changé que ça.



Qu'est-ce que La reina del flow ?



Sans entrer dans les détails pour éviter de trop en dévoiler, La reina del flow est l'histoire de Yeimy, une chanteuse et parolière talentueuse qui se fait voler ses productions par un chanteur très connu. Elle est ensuite piégée par des malfrats et emprisonnée pendant 17 ans pour un crime qu'elle n'a pas commis. Une opportunité de se venger lui est offerte à sa sortie de prison.



Mieux que Squid Game ?



Oui et non. La série sud-coréenne est devenue un phénomène planétaire et a même eu un écho à La Réunion. Les internautes ont été très nombreux à regarder la production asiatique.



Squid Game a figuré dans le Top 10 des séries Netflix à La Réunion pendant 10 semaines d’affilée. Autant que La reina del Flow. Mais on rappelle que la télénovela était présente sur le site de streaming avant la mise en place du classement.



Mais contrairement à La reina del flow qui n’a jamais été n°1 à La Réunion sur Netflix, Squid Game a occupé la première place pendant 4 semaines d’affilée. Un exploit qui n’a été égalé que par la première saison de New Amsterdam (la réponse à retardement de NBC à Grey’s Anatomy d’ABC). Elle a cependant profité de la mise en ligne simultanée de plusieurs parties.



Enfin, même La Casa de Papel (2 semaines) et Lucifer (1 semaine) n’ont pas fait aussi bien que Squid Game.



La saison 2 de The Witcher vient de sortir et figure actuellement sur la plus haute marche du podium. Reste à voir combien de temps Henry Cavill réussira à captiver les Réunionnais.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur