Même pas peur : il vole dans les Casernes Lambert et de La Redoute

Un homme de 45 ans comparaissait ce lundi dans le cadre des comparutions immédiates pour des faits de vol et de vol par escalade. L'homme était jugé pour huit faits mais les lieux des vols et l'indice qui a mené à son interpellation sont pour le moins surprenants. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 20:04

Jean-David I., 45 ans, est bien connu de la justice avec un casier judiciaire bien fourni. Il collectionne 18 mentions à son palmarès et quasiment toutes pour des faits de vol.



Sorti de prison en août 2021 après avoir purgé un an... pour vol, le voilà à nouveau à la barre. À noter qu'il est sans domicile fixe depuis que sa sœur l'a mis dehors après sa sortie de prison. Aujourd'hui, il doit répondre de huit vols en récidive chez des particuliers et cette fois il a fait fort : entre mars et juin, il s'est introduit dans les logements des Casernes Lambert et de La Redoute. Il vole tout se qu'il trouve, sacs, montres, portefeuilles, t-shirt, consoles de jeux sauf PlayStation, cartes bleues, du numéraire et surtout des baskets.



Les chaussures de sport ont une importance capitale car, après avoir dérobé une paire lors d'une de ses escapades nocturnes en juin dernier, il a laissé son ancienne paire par charité. La victime, gendarme de son état, l'a gardée et après le dépôt de plainte, les enquêteurs ont procédé à une recherche ADN. Les résultats sont tombés mi-juillet et Jean-David I. a pu être identifié. Interpellé à Saint-Denis par les gendarmes, il a été placé en garde à vue. À la barre, le prévenu reconnait les faits mais le président comprend vite qu'il n'aura rien de plus que des excuses. Il revend son butin 10 ou 20€ au marché forain. "Vous avez quand même 25 ans de présence devant les tribunaux pour vols", s'exclame désespérément le président.



"C'est son ADN qui permet de remonter à lui"



Les victimes, présentent dans la salle, expliquent avec mesure et diplomatie au tribunal à quel point le prévenu a eu de la chance de ne pas être pris sur le fait compte tenu de la sensibilité des sites qu'il visitait : "il s'est mis en danger lui-même en pénétrant sur un site sensible", indiquent-ils en substance. "C'est son ADN qui permet de remonter à lui", explique le parquet. "Il n'imagine pas la gravité des faits qu'il a commis mais également les risques qu'il a pris. Il dit qu'il vole pour vivre mais il y a d'autres moyens. Il ne vit que de ça", ajoute la procureure qui requiert 18 mois de prison avec maintien en détention.



"Il reconnait avec honnêteté les vols qu'il a commis", répond la défense. "Il vole car il est à la rue et ses demandes de RSA n'aboutissent pas. Il vole pour subvenir à ses besoins. Il fait ce qu'il sait faire mais ce qu'il veut, c'est travailler", plaide la robe noire qui demande une peine mixte avec un suivi.



Le tribunal donne satisfaction aux deux parties en condamnant le prévenu à 2 ans de prison dont 6 mois de sursis probatoire, prononce le maintien en détention et des obligations de travail et d'indemniser les victimes.



