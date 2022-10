Même bien intentionnée, la violence éducative n’est jamais une solution

Ce jeudi, dans le journal de 6h sur France Inter une journaliste couvrant le procès des attentats de Nice a rapporté des éléments concernant la personnalité du terroriste Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.



C’était un enfant battu : « tout le monde frappe ses enfants explique son père nonchalamment, mais pas des coups qui laissent des traces ». C’était donc un enfant élevé dans un climat de violence très réelle, proprement intra-familiale, qu’il subissait, au vu et su de tous. Faut-il s’étonner qu’avec un tel modèle il ait été incapable de contenir ses violentes pulsions et, donc, incapable de s’exprimer autrement que par la violence ? Lorsqu’il était en colère, à tout propos puisqu'intolérant à la frustration, il pouvait tout casser, jusqu’aux portes et aux fenêtres. Son père, qui voyait bien dans son regard qu’il était dangereux l’a amené voir un psychiatre mais il n’y a pas eu de suite car il faut être volontaire pour engager un travail thérapeutique.



La violence subie, Mohamed l’a ensuite, tout naturellement, reproduite dans sa propre famille : il frappait sa femme, la violentait sexuellement et lui urinait même dessus.



Cette rage victimaire inextinguible l’a rendu sensible aux sirènes de la radicalisation islamiste et on connaît la suite tragique du 14 juillet 2016, c’est-à-dire, ce terrible passage à l’acte meurtrier qui pourrait se comprendre comme une tentative désespérée de sortir de son enfer quotidien — une vie aussi vide de sens qu’emplie de frustrations et de violence — en allant, justement, au bout de l’enfer pour, grâce à cet acte de guerre, être enfin reconnu et aimé dans le merveilleux paradis de l’islamisme radical qu'il s'imaginait ou qu'on lui promettait.



La morale de l’histoire est qu’on ne saurait porter trop d’attention au problème de l’éducation à la violence qui se réalise sans qu’on s’en rende compte au sein des familles. Il est indispensable d’apprendre à nos enfants à accepter une réalité souvent frustrante plutôt que de les laisser persévérer dans la posture de bébé capricieux qui cherche à tout prix, serait-ce celui de la violence, à imposer à son entourage ses désirs, son bon plaisir et sa toute-puissance. Ne pas éduquer à la violence, c’est s’abstenir d’user de la violence. C’est donc employer des sanctions, toujours nécessaires, qui ne fassent pas violence à l’enfant. Discuter avec son enfant de ce qu’on attend de lui, l’amener ainsi à bien comprendre les règles et les sanctions envisagées jusqu’à ce qu’il donne son plein et entier accord pourrait être une bonne solution.



Ce n’est pas de l’éducation positive car les zélotes de ce courant rejettent l’idée de sanction. Ils n’ont pas compris qu’une sanction qui ne suscite pas de souffrance physique ou morale et qui a été convenue avec l’enfant ne lui fait pas violence. Elle n’engendre aucun sentiment d’injustice lorsqu’elle est appliquée de manière proportionnée et, donc, réglée, par des parents aimants, raisonnables et responsables. Cette approche a pour nom l’éducation démocratique. Il va de soi qu’un tel mode éducatif pourrait être utilement adopté à l’école où le niveau de violence ne cesse de monter.