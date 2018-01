"Même Pas Peur": Aurélia Mengin dévoile la nouvelle affiche

Elle avait finalement cédé à la pression exercée par le Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN). Aurélia Mengin, la réalisatrice et directrice du festival "Même Pas Peur" dévoile ce mercredi la nouvelle affiche de l’événement.Ici plus de femmes peintes en noires mais la réalisatrice à demi nue, la bouche recouverte d’un morceau de pellicule et tenant contre sa poitrine un clap de cinéma où il est inscrit "Autocensure". Une référence à la polémique déclenchée par le CRAN qui a vu dans la première affiche, une nouvelle affaire de "Blackface" et demandé son retrait. Aurélia Mengin ne compte donc pas baisser les bras et se réjouit des différents soutiens dont elle a fait l’objet. Parmi eux, le maire de St-Philippe, ville dans laquelle se déroulera le festival de cinéma du 21 au 24 février prochain mais aussi Fabrice Bassonville, président de l'association 20 Désamb.