Société Mémé Minette a fêté ses 100 ans

Valentine Assoune a fêté ses 100 ans et révèle que le travail et "un petit coup de sec" sont à l’origine de sa longévité. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 9 Août 2020 à 08:48 | Lu 309 fois

Saint-André compte une centenaire de plus. Valentine Assoune, née le 1er août 1920 à Saint-André, a soufflé ses 100 bougies ce samedi 8 août en présence de sa famille, de ses proches et du Maire de Saint-André, Monsieur Joé Bédier.



Valentine Assoune, que les siens appellent affectueusement Mémé Minette, était notamment entourée de ses 3 garçons dont l'aîné est âgé de 70 ans. Ses 2 filles, actuellement en métropole, n'ont pas pu faire le déplacement à cause des mesures liées à la Covid, mais étaient de tout cœur et en communion avec ceux qui ont participé à l'événement.



Toujours en pleine forme, Mémé Minette a livré les secrets de sa longévité, visible sur une vidéo publiée sur la page Facebook du Restaurant Velli : "Le travail et un petit coup de sec de temps en temps", plaisante-t-elle.



Valentine Assoune vit actuellement à la Plaine-des-Palmistes, mais cette native de Saint-André affectionne profondément sa ville de naissance et notamment le quartier de la Ravine-Creuse où elle a grandi et élevé ses 5 enfants, 8 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants, tous fiers de leur Maman et Mémé.



Joé Bédier, le maire de Saint-André, a offert à Mémé Minette un bouquet de fleurs et son diplôme de nouvelle centenaire de la Ville de Saint-André.











