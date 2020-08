La grande Une Membres des urgences contaminés : Le CHU confirme

Suite à nos révélations concernant les cas de Covid-19 dans le personnel du service des urgences, le CHU répond et confirme qu'un praticien, un aide-soignant et 3 infirmiers sont atteints de la Covid-19.

Le communiqué du CHU :





Prise en charge de soignants positifs à la COVID-19



Le CHU confirme 5 cas avérés de COVID-19 parmi le personnel du Service d’Accueil des Urgences du site Nord CHU de la Réunion ces dernières heures : 3 Infirmiers, 1 Aide Soignant et un praticien.



Le CHU porte une attention toute particulière à la situation et a pris dès hier soir les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer à la fois la sécurité de nos soignants et nos patients en limitant la propagation du virus et garantir la continuité des soins. Le protocole de prise en charge des personnes exposées a ainsi été mis en œuvre dès le 1er signalement de cas suspect ou avéré.



Ainsi, les mesures suivantes ont été prises, conformément au protocole établi en lien avec le service de gestion du risque infectieux et la médecine du travail du CHU :

- Eviction à titre préventif des personnels positifs

- Dans un principe de précaution, organisation d’une campagne de dépistage obligatoire depuis ce matin samedi 22 août pour l’intégralité des personnels des urgences, soit 200 personnes environ.



La période d’exposition des contacts prise en considération pour les patients/soignants symptomatiques est de 48 heures avant l’apparition des symptômes jusqu’à la mise en place des mesures d’isolement. Pour les patients/soignants asymptomatiques, cette période est de 7 jours avant le prélèvement PCR ayant permis le diagnostic et jusqu’à la mise en place des mesures d’isolement.



Le CHU souhaite rappeler que les soignants, dans l’exercice de leurs fonctions, portent systématiquement et en continu le masque chirurgical, ce qui garantit une protection contre la transmission virale. Le port du masque est en effet obligatoire pour tout personnel du CHU.



La mise en place de ce protocole exceptionnel de dépistage des personnels des urgences a été rendu possible grâce au travail conjoint des équipes du Service de Santé au Travail, du Service d’Hygiène Hospitalière et de la Direction des Soins et se déroule depuis ce matin.



Mesures d’éviction



Les cas positifs avérés ont fait l’objet d’une mesure d’éviction immédiate. Pour les autres personnels testés, dans l’attente des résultats, selon les recommandations nationales, le soignant contact travaille avec un masque chirurgical et reste vigilant à l’apparition de signes cliniques.



En cas de résultat négatif, le soignant poursuit son travail avec port du masque chirurgical pendant 14 jours et maintient la surveillance clinique. En cas de résultat positif, le soignant est arrêté et pris en charge selon le diagnostic des

infectiologues.



Fonctionnement du service d’accueil des urgences

Le CHU tient à rassurer la population réunionnaise en précisant que le planning des urgences a été réaménagé dès hier afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients en toute sécurité ; l'ensemble des patients pris en charge aux urgences porte un

masque.