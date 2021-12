Membres des Zazalé jugés pour violences sur policier : Le parquet fait appel

Le parquet de Saint-Pierre annonce faire appel des jugements prononçant la relaxe de Xavier R. et la condamnation à un TIG de Félix A. pour des faits de rébellion et vol commis le 17 juillet 2021.Pour rappel, Xavier et Félix étaient jugés ce mardi matin par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour avoir poussé un policier qui dressait des contraventions en marge d'une manifestation anti-pass en juillet dernier.