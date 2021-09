La grande Une Melvyn Richardson et Dimitri Pavadé reçoivent la Légion d’honneur

Les sportifs ayant obtenu un titre olympique lors des JO ou des Jeux paralympiques viennent d’être élevés au grade de chevalier de la Légion d’honneur. Stephen Boyer et Guillaume Chaîne, également champions olympiques de leur discipline, sont absents de cette liste. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 10:42

Toujours sur les traces de son père, Melvyn Richardson vient à son tour de rejoindre la famille des chevaliers de la Légion d’honneur. Les deux handballeurs ont vu leurs talents récompensés par la plus haute distinction civile.



L’annonce de cette nomination est parue ce vendredi dans le Journal officiel. Mais Melvyn n’est pas le seul Réunionnais présent. Dimitri Pavadé est également promu chevalier pour sa médaille d’argent aux Jeux paralympiques.



Par contre, Stephen Boyer, champion olympique de Volley-ball, et Guillaume Chaïne, champion olympique de judo par équipes, ne figurent pas sur cette liste. Pour l’instant, impossible de savoir s’il s’agit d’un oubli sur la liste ou si les deux athlètes sont bien privés de cette distinction.



