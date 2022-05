Melvine Malard est sélectionnée pour l’Euro 2022 de football

Melvine Malard est sélectionnée pour l’Euro 2022. L'attaquante née à Saint-Denis vient de remporter la Ligue des champions il y a une semaine.



Melvine Malard signe son premier contrat professionnel à 17 ans avec l'OL Féminin. A l'Olympique lyonnais depuis 2017, la Réunionnaise peut déjà se targuer, à seulement 22 ans, d’un palmarès bien garni avec quatre Ligue des champions.



Sa 1ère sélection remonte au 18 septembre 2020 lors d'une confrontation avec la Serbie remportée par deux buts à zéro par la France. La Réunionnaise totalise pour l’instant 11 matches et 3 buts en équipe de France. Lors des actuels éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde, la droitière a déjà joué quatre matches et marqué deux buts.



Valérie Gauvin n’apparaît pas dans la liste des joueuses retenues pour l’Euro 2022 de football cet été.



La Réunionnaise de 26 ans n’enchaînera donc pas un deuxième tournoi majeur après celui de la Coupe du monde de 2019 qui s’était déroulée en France. Lors de cette compétition, l’attaquante de Montpellier était la joueuse titulaire à la pointe de l’attaque française. Elle avait inscrit 2 buts lors de ce tournoi.



Son compteur en sélection reste donc pour l’heure bloqué à 37 sélections et 17 buts.



L'Euro aura lieu en Angleterre du 6 au 31 juillet.