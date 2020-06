Société Melly : La chanteuse multi-casquettes sort un nouveau clip qui parle d'amour

La jeune chanteuse de 24 ans a dévoilé vendredi le clip de sa chanson "Boom boom". Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 15 Juin 2020 à 15:05 | Lu 611 fois





L’amour. C’est le sujet qui inspire le plus la chanteuse Melly. Dans sa chanson Boom-Boom, dont le clip est sorti vendredi dernier, la jeune femme de 24 ans évoque les débuts d’une relation amoureuse. Un clip tourné dans le cadre du label signé avec Run Hit en début d’année.Dans le circuit musical depuis 2016, l'artiste a sept titres à son actif et cumule plus de 3 millions de vues sur Youtube."Depuis petite, j’ai une passion pour la musique. Et ça s’est accentué ces dernières années", raconte la Dionysienne qui est auteure de ses chansons.Si aujourd’hui, la musique est son métier, Melly a aussi d’autres casquettes : elle est animatrice radio sur Exo FM, responsable commerciale dans une agence de communication et "influenceuse" . Touche à tout, l’artiste ne s’imagine d’ailleurs pas vivre d’une seule et même activité.Pour l’avenir, elle espère pouvoir proposer de titres de façon plus récurrente et présenter un album. Elle aimerait aussi faire des collaborations. "J’aimerais beaucoup faire un featuring avec Goulam", confie-t-elle. Et bien sûr, continuer de se produire sur scène.