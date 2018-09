Mélissa Cousin : "On a préféré à gauche tenter de redorer son petit blason personnel"

Comme en 2017 j'ai fait le choix de ne pas me présenter à ces élections sur ma circonscription et je ne le regrette pas...



Sans surprise, la division ainsi que le comportement totalement opportuniste de candidats qui se sont jetés comme des affamés sur notre 7 eme circonscription, coûtent cher à la gauche.



Encore une fois, plutôt que d'unir les forces, on a préféré à gauche tenter de redorer son petit blason personnel et regarder, la mine faussement déconfite, la droite libérale anti-sociale remporter la victoire loin devant et la possibilité d'envoyer un député de gauche anti-Macron à l'Assemblée s'envoler.



Car aucun candidat de gauche ne pouvait ignorer que sans s'allier c'était l'échec assuré pour chacun, et pour autant aucun n'a remis en question sa candidature et aucun ne s'est dit qu'une candidature de gauche unique permettrait peut-être d'envoyer à l'Assemblée un député anti politique libéral de Macron. Très clairement, le trop grand nombre de candidats de gauche ne fait pas que diviser les voix, il en fait disparaître des urnes en détournant de la politique des électeurs de gauche qui ne se retrouvent pas du tout dans cette guéguère de chapelles, preuve en est le faible pourcentage cumulé des voix de gauche pas du tout représentatif de la sensibilité de la population réunionnaise.



Mélissa Cousin

conseillère municipale de St-Paul

non-candidate de la circonscription 7 ...