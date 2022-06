Législatives

Mélissa Cousin (EELV) : "Nous n'avons plus le temps pour l'immobilisme, il faut des mesures concrètes"

La secrétaire régionale d'Europe Écologie-Les Verts, Mélissa Cousin, salue la performance des candidats soutenus par la Nouvelle Union populaire dans l'île et notamment du binôme Gaillard-Payet dans la 7e circonscription. "Nous espérons que les députés de la NUPES pourront malgré tout peser pour que les projets attendus par la population se concrétisent", indique-t-elle.

Par NP - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 07:03

Magnifique victoire des députés de la NUPES péi qui renforcent le poids de la gauche écologique et sociale à l'Assemblée.

Présente sur la circonscription 7 au travers de la suppléance de Geneviève Payet auprès de Perceval Gaillard, EELV félicite particulièrement Perceval et Geneviève qui ont réussi à convaincre à la force de leur sincérité et de leurs convictions.



Au niveau national, même s'il faut saluer la belle dynamique enclenchée à gauche, il faut reconnaître que le paysage politique reste cependant inquiétant: abstention énorme, RN qui gagne du terrain, RN climato-sceptiques et macronistes climato-hypocrites...



Nous espérons que les députés de la NUPES pourront malgré tout peser pour que les projets attendus par la population se concrétisent, ceux pour la justice sociale, l'aide aux plus fragiles, l'écologie pour un avenir possible car nous n'avons plus le temps pour l'immobilisme, il faut des mesures concrètes.