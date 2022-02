7mag.re Melika : une demande en mariage sur le haut de la Tour Eiffel

C'était en juin 2019. Ce jour là Melika a épousé son prince charmant. Une très belle histoire qui a commencé via les réseaux sociaux, et qu'elle a choisie de partager. Par 7mag.re - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 09:53



A l'époque la jeune femme est



Vous aussi vous voulez partager vos photos de mariage et votre belle histoire. Envoyez nous votre candidature à : studio974@zinfos974.com C'est une rencontre qui a eu lieu via claviers interposés, une histoire simple à la base. Les deux jeunes gens entrent en contact sur Facebook puis discutent, avant de se téléphoner de longues heures. Melika et Gaëtan ont envie de se voir et se donnent un rendez-vous peu banal...A l'époque la jeune femme est LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS