Courrier des lecteurs Mélenchon premier ministre ? Pourquoi pas ?

Par Alain Nivet - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 14:18

Certains qui me connaissent comme Zemmourien convaincu, ne doivent pas comprendre. Les études montrent que Marine Le Pen aura du mal à fonder un groupe à l'Assemblée, car il lui faudra au moins 15 députés. Pour Eric Zemmour, je ne m'avancerai pas. Mélenchon qui nous joue la grenouille de La Fontaine, rêve d'incarner le deus ex machina : celui que la France attend ! Macron patauge dans la gadoue, car sûr de rien ! L'Union Populaire de Mélenchon, est composée de sparadraps , comme celui qui colle au doigt du capitaine Haddock , qui à la première occasion vont se démarquer et réclamer un maroqain,.au cas ou celui-ci aurait atteint le Graal ! Alors ,OUI, Mélenchon élu sera la promesse d'un joyeux "merdier" . Une France ingouvernable, un gouvernement fait de bric et de broc, et un Président verrouillé . Comme l'auraient dit Roger Pierre et Jean-Marc Thibault : " Le peuple de France a bien pris la pâtée " Si cela peut amener le peuple de France à regarder ailleurs que son nombril, peut-être comprendra-t-il que s' il ne s'intéresse pas à la politique, il sera toujours dépendant de la politique ....des autres ! Et si ZEMMOUR avait raison ?