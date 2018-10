Mélenchon, gueulard aux pieds d’argile !

Une fois, ça va, deux fois tracas ! Deux fois consécutives que J.L. Mélenchon, Député de Marseille et patron du mouvement « la France Insoumise », nous confirme sa faiblesse : ses pieds d’argile. Vous avez en mémoire l’expression « colosse aux pieds d’argile ». Au début , le flamboyant J.L.Mélenchon, grande gueule devant l’éternel, était bien installé dans son fauteuil de Député et patron d’un mouvement politique. On le pensait indéboulonnable ! Voire présidentiable.



Vous avez en mémoire le grand déballonnage du sieur face à Emmanuel Macron à Marseille. Carpette, devant un Manu croisé fortuitement, et incapable d’assumer ses propos à l’égard du Président lors d’une manifestation. Si il avait pu lui baiser les pieds……..



Hier, même déballonnage lors de la perquisition au domicile de J.L.M.et.dans les locaux de son parti. Si une perquisition chez soi n’est jamais une partie de plaisir pour le visité, elle est néanmoins légale , placée sous l’autorité d’un magistrat et parfois de forces de police selon la gravité des faits reprochés, et de la collaboration de la personne concernée. Rappelons que le magistrat est à la recherche de preuves, et que la justice est indépendante du pouvoir.



Si la colère de J. L M. est compréhensible, c’est la mauvaise pièce de théâtre qui s’en suivit.



Mélenchon était blanchâtre, déconfit, perdant de sa superbe, énervé, déstabilisé, abattu quoi !



Pour se ressaisir il a voulu prendre à témoin les réseaux sociaux en se filmant, se victimisant ainsi pour sauver les meubles et les apparences.



S’en suivi un scénario qui n’a fait pleurer personne. « La République c’est moi ! » dit-il, se parant de sa toge bleue, blanc, rouge…..Rien de romain !



« Ne me touchez pas ! ». Cinéma……



Comment un Député de la République, la représentant donc, peut-il s’affranchir des lois de la République ?



Mélenchon Président ? Je me gausse !