A la Une . Meiitod se produit à La Réunion pour la première fois

Le chanteur aux origines mahoraises est à La Réunion pour son premier concert qui se déroule ce samedi 14 mai au Brunils à Saint-Clotilde. Il dévoilera aussi son deuxième EP le 22 mai prochain. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 13 Mai 2022 à 20:48







Le chanteur aux origines mahoraises s'apprête à dévoiler son deuxième EP où figure deux artistes en featuring, Bryans et Sensey. Meiitod est à La Réunion pour sa toute première représentation devant le public de notre île. Il sera présent ce samedi 14 mai au Brunils à Sainte-Clotilde.





