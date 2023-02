Communiqué "Mehdi MLC & Friends" : 25 ans de graffiti

Mehdi MLC célèbre ce samedi 11 février ses 25 ans de graffiti avec une exposition au restaurant et lieu culturel « Le Bistrô » à Saint-Leu. Par N.P - Publié le Mardi 7 Février 2023 à 11:00

Le communiqué :



Cette nouvelle exposition de Mehdi MLC, au restaurant et lieu culturel « Le Bistrô » à Saint-Leu, marque les 25 ans de pratique artistique graffiti et street art de l’artiste.



Vous y découvrirez les dernières productions de l’artiste, notamment des dessins finement exécutés au stylo, et de nouvelles toiles.



Pour marquer l’occasion, Mehdi MLC proposera également des œuvres de certains de ses amis artistes qui lui tiennent à cœur et qu’il a invité pour l’occasion. A savoir Yren, Air1Duc, Floafleur (Ile de la Réunion), Keny Kayne et Disek (Paris), et Zeso (Barcelone).



Deux nouvelles fresques en collaboration avec Yren et Air1Duc ont été réalisées pour cet événement, au sein même de l’établissement, dans l’espace exposition et sur le bar. Elles seront aussi à découvrir le jour même.



L’après-midi sera animée par le groupe « Dia Métiss », et le vernissage du soir sera prolongé par une soirée festive avec « Original Babass » du collectif « 7 seals records » .



Des propriétaires de véhicules « Los narvalitos » peint par Mehdi MLC seront également présents pour cet anniversaire.