International Meghan Markle et le prince Harry se sont dit "oui" L'événement tant attendu au Royaume Uni, mais également dans le monde entier, est arrivé. Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés ce samedi sous le soleil britannique et sous les regards des milliers de personnes présentes.

L'actrice américiaine Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés ce samedi 19 mai 2018. Ils sont le 16e couple à se dire "oui" dans la chapelle St-George au château de Windsor.



Le futur marié Harry a fait son apparition accompagné de son frère et témoin, le prince William. il était vêtu de son costume de militaire. Et comme cela a suscité de nombreux débats: non le prince ne s'est pas rasé la barbe. Il deviendra comte de Dumbarton et baron de Kilkeel. Il a également été fait duc de Sussex par la reine Elizabeth II.



Alors que de nombreux paris ont également été lancés sur la couleur de sa tenue: rose, jaune, bleu, vert... La Reine Elisabeth II a fait son entrée dans la chapelle dans une tenue jaune-vert.



Puis c'est au tour de Meghan Markle. Après son arrivée en Rolls Royce, elle a fait son entrée dans la chapelle aux bras de son beau-père, le prince Charles. Après avoir su restés très discrets quant à la robe de mariée de Meghan Markle, la future duchesse l'a désormais dévoilé au grand public. Elle était parée d'une robe blanche à manches longues et au col bateau, signée Clare Waight Keller, directrice artistique de Givenchy. Elle était accompagnée d'un voile et d'un diadème étincelant. Sa longue traîne était portée par les enfants d'honneur à son entrée dans la chapelle.



Le couple princier a également tenu à préserver le secret des personnes invitées. Parmi eux, on a pu apercevoir le couple David et Victoria Beckham, Oprah Winfrey, Georges Clooney, Elton John, Serena Williams ou encore le chanteur James Blunt. Au total ce sont près de 600 personnes qui assisteront à la cérémonie à l'intérieur de la chapelle. Plus de 2 600 personnes pourront, quant à elles, observer le mariage depuis le parc du château de Windsor. Et ce n'est sans compter les plus de 100 000 personnes qui se sont greffées le long du chemin que la famille princière et les invités ont emprunté pour se rendre à la chapelle.



"Il a été décidé qu'il n'est pas nécessaire d'inviter de dirigeants politiques, britanniques ou internationaux", a confié un porte-parole du palais Kensington. La Première ministre du Royaume-Uni a tout de même tenu à adresser un message à l'attention du couple princier: "en ce jour de mariage, tous mes voeux de bonheur vont au prince Harry et à Meghan Markle. A tous ceux qui participent à cette journée de célébration nationale, passez une merveilleuse journée". Charline Bakowski Lu 535 fois





Dans la même rubrique : < > Vol MH370: Des experts évoquent un possible suicide du pilote La série noire continue pour les Boeing 737 de Southwest Airlines !