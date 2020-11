Rubrique sponsorisée Mega Black Friday chez Papay.re

[Publireportage] Un vent de folie souffle sur les prix du premier centre commercial en ligne de La Réunion ! A l'occasion du Black Friday, Papay.re fait valser les étiquettes -20%, -30%, -40% dans tous les domaines. À ne pas rater car cela ne dure que jusqu'à dimanche soir. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 à 17:06 | Lu 490 fois



Téléphones, chemises, produits de beauté, vins, lingerie, vêtements et électroménager... Les plus grandes marques jouent le jeu du Black Friday sur

Livraison gratuite en 24h-48h les jours ouvrés en points relais ou à domicile via DHL Express

-20% sur la lingerie haut de gamme des Boutiques Sidiot



Shorty - Lise Charmel



Forme taille basse séduction. Découvre légèrement la fesse et emboîte subtilement les côtés







-30% sur la gamme des produits Phone Island (sauf iPhone)



Dock à Induction Qi carré



Technologie QI - Système à induction. Compatible iPhone 8/ 8 plus/ X et smartphone Android à induction

Monster Phone : des promotions...



Xiaomi MI 10 LITE 5G 128Go / 6Go Ram - Xiaomi



Smartphone Xiaomi MI 10 LITE 5G 128Go / 6Go Ram







-40% / toute la gamme Goldonni





Short de bain enfant coquelicot Vilbrequin







-25% sur toute la gamme Jet Set



Polo en Jersey de coton signé Façonnable



-20% sur toute la gamme Beautybox



Huile démaquillante Purifiante Bio - Akane



Cette huile purifiante et démaquillante est efficace même sur le maquillage waterproof. Elle laisse la peau douce et souple. Flacon de 150 ml.



Bouteilles a la Mer : des promotions exceptionnelles



Côteaux bourguignons Louis Jadot 2017 - Bourgogne Rouge



La nouvelle appellation bourguignonne visitée par l'un des plus grands négociants de la place



-30% sur toute la gamme Café Coton



Chemise regular exclusive Manche longue col italien - Café Coton







-10% sur la marque Activilong Paris, Hair Diffusion



Be Fabulous Daily Care Cream Conditionneur 250ml - Revlon



Soin cheveux normaux à épais



-20% sur toute la gamme Authentik



Salopette Push Up Wonder Destroy - Salsa









