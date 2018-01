Méfiez-vous : On vous inscrit automatiquement au mouvement du Macro(n) !

Pour votre plaisir, voici ce que j'ai mis sur sa page, ce qui, je présume, dégonflera cette personne bouffie de suffisance :



"Je demande instamment que mon nom soit retiré de la liste des membres de cette association de malfaiteurs. Faute de quoi je me verrai contraint de porter plainte contre vous".



"J'ajoute que vous me décevez "profondément : on ne dispose pas ainsi de la liberté des autres ! Je suis anti-Macro(n) et ne changerai pas d'un iota.



"Je déteste l'ultralibéralisme et ceux qui trouvent que c'est une solution aux problèmes du monde alors que ce n'est qu'un moyen de nous foutre un peu plus droit dans le mur chaque jour qui passe.



"Permettez que je vous retire de ma page FB : vous êtes nocive. Faites-moi des vacances ! J'ai bien l'honneur de ne pas vous saluer.

J'ai eu l'immense surprise, moi qui suis anti-Macro(n) primaire et viscéral, d'apprendre que j'étais d'office inscrit à "En marche" par les soins d'une personne avec qui j'échangeais des propos sur Facebook.Pour ne pas la nommer car je suis discret (vous me connaissez !), je pensais qu'elle avait de l'éducation et respectait la liberté des autres !Comment peut-on oser disposer ainsi des autres ? C'est sans doute qu'émoustillée par le charme et les propos léonins de son seigneur et maître, elle a pensé que ça y était : Il domine le monde, on ne discute pas.Ben désolé, chère madame : s'il n'en reste qu'un, comme disait Victor...