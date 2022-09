A la Une ... Méditerranée : Des plaisanciers se retrouvent nez à nez avec un grand requin blanc de 5 mètres

Lundi 12 septembre dernier, des pêcheurs en balade ont observé le plus grand prédateur marin à 5 km de l'embouchure du Rhône en Camargue. Le squale a passé plusieurs minutes contre leur embarcation. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 15:32

Surprise pour les passagers d'un bateau de pêche de plaisance en sortie matinale lundi 12 septembre dernier à Port-Saint-Louis. À 5 km de l'embouchure du Rhône, un requin s'est approché au plus près de l'embarcation. Croyant d'abord à la présence d'un mako ou d'un requin bleu, familiers des eaux méditerranéennes, dont ils avaient pu apercevoir l'aileron à l'horizon, les plaisanciers effrayés se sont vite rendus compte qu'ils avaient affaire au plus grand prédateur marin : un requin blanc de 5 mètres.

La rencontre inattendue a été confirmée par les scientifiques de la région, le Groupe phocéen d'études des requins. Selon ces derniers, aucun doute possible. Il s'agit bien d'une femelle requin blanc de Méditerranée à la couleur plus brunâtre sur le dos. Un dos constellé de morsures et de traces de dents - des morsures d'amour selon les spécialistes - signe d'un récent accouplement. Cette femelle requin, en route pour le canal de Sicile qui sert de nurserie à l'espèce, serait ainsi de passage dans la région pour se nourrir en pleine période de gestation, qui dure souvent plus d’un an.