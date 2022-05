Bien être Méditation et santé

Dans ce monde bien stressant, la méditation devient essentielle pour notre santé. C'est un moyen de libérer son esprit du stress quotidien, de se relaxer et de favoriser le bien-être. Par Chrisy - Publié le Mardi 10 Mai 2022 à 15:20

La méditation contribue également au développement personnel. Il s'agit de faire le vide autour de soi, de se centrer sur une pensée et ainsi de pouvoir reconnecter son corps à son esprit, chasser les pensées négatives.



Les techniques de méditation sont très diverses : certaines sont rattachées à la spiritualité, comme le yoga, d'autres sont indépendantes, comme la méditation philosophique. Des plus connues, on distingue la méditation pleine conscience où l'on va se centrer sur un objet, une respiration ou encore la méditation transcendantale où l'on va venir utiliser un mantra comme support.

Quelques bases



Pour commencer :

• Mettez-vous dans un endroit calme, éteignez votre téléphone. Réglez une alarme 5 à 10 min, pour commencer.

• Trouvez une position assise où vous êtes à l'aise, tenez-vous droit, le menton légèrement vers la poitrine et relâchez vos épaules vers l’arrière.

• Prenez conscience de votre respiration. Vos pensées vont aller et venir mais ne vous y attardez pas. Pour vous aider, concentrez-vous sur une partie de votre corps puis une autre, en relâchant la tension musculaire. Respirez...

• Revenez doucement, inspirez et étirez-vous en douceur. Il existe aussi des guides audios, des programmes pour vous aider dans cette démarche. Vous pourrez aussi diminuer le stress, les maladies cardio-vasculaires, augmentez votre concentration et mémoire mais aussi atténuez certaines douleurs.



