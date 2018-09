<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Médicaments auto-injectables : demandez votre boîte à aiguilles !

Lancettes, aiguilles à stylo, seringues d’insuline ou glucagon, cathéters avec aiguille pour les porteurs de pompe… sont des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). Pour éviter de les retrouver dans les ordures ménagères, les DASRI, sont collectés par DATSRI un éco-organisme national. Ainsi, pour éviter tout risque de contamination, votre pharmacien peut vous délivrer gratuitement une « boîte à aiguilles ».



Vous pensez qu’en rassemblant vos aiguilles dans une bouteille en plastique elles seront recyclées ? Ce n’est pas la cas. Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) doivent être rapportés dans un point de collecte spécifique (en pharmacie ou en déchèterie). Si vous les jetez dans les poubelles ordinaires, il existe un risque important que les agents se piquent et soient contaminés.



Il est donc impératif de soustraire les DASRI perforants du circuit des déchets ménagers où ils peuvent provoquer des accidents notamment pour le personnel en charge de la collecte et du tri.



A La Réunion le SICR est le représentant de DASTRI, l’éco-organisme national chargé de collecter, de traiter et de gérer les déchets d’activités de soins à risques infectieux pour les patients en auto-traitement et les utilisateurs d’autotests de diagnostic des maladies infectieuses transmissibles. Afin d’éviter les accidents, DASTRI a mis en place un dispositif pour sécuriser l’ensemble de la filière et faciliter la vie des patients et des utilisateurs d’autotests de diagnostic de maladies infectieuses transmissibles.





Trier, collecter puis traiter



Pour éviter le risque de contamination, des boîtes jaunes à couvercle vert fabriquées par DASTRI garantissent le stockage en toute sécurité les déchets de soins perforants (aiguilles, seringues) et ceux résultant de l’autotest (autopiqueur).



Sur présentation de votre ordonnance ou lors de la vente de l’autotest, une boîte jaune vous sera alors remise gratuitement par votre pharmacien. Une fois remplie, il suffit de la rapporter dans un point de collecte près de chez vous, principalement des pharmacies (liste consultable sur le site internet de DASTRI (



