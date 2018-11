Médiathèques et bibliothèques : aucune pénalité sur les retards des livres

En raison du mouvement social actuel entraînant des difficultés de circulation sur les réseaux routiers ainsi que la fermeture des médiathèques et bibliothèques, la ville de Saint-Paul rassure les personnes ayant emprunté des livres, qu’aucune pénalité ne sera appliquée pour les retards.Cela concerne cependant les ouvrages qui devaient être ramenés depuis le samedi 17 novembre.Petite astuce : Vous pouvez prolonger votre prêt via le portail des Médiathèques de Saint-Paul . Il suffit de vous munir du N° de votre carte et de la date du prêt.