Rubrique sponsorisée Medhy Certat champion de France N1 de twirling bâton

Par Mairie de Saint-Leu - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 15:28





Devant plus de 3000 spectateurs, le représentant de l’association sportive Les Alizées de Piton Saint-Leu a conquis le jury et le public à la salle omnisports de Challans avec une chorégraphie exceptionnelle qu’il avait déjà présenté en avant-première avant son départ :



Après son titre régional, Medhy Certat est de nouveau médaillé d’or au national et fait la fierté de notre ville.



Un grand bravo à ses entraineurs et parents qui l’ont conduit sur la plus haute marche du podium.

Le jeune Saint-Leusien Medhy Certat a réussi l’exploit ce samedi 11 juin de décrocher un nouveau titre national de Twirling bâton dans la catégorie cadets N1.Devant plus de 3000 spectateurs, le représentant de l’association sportive Les Alizées de Piton Saint-Leu a conquis le jury et le public à la salle omnisports de Challans avec une chorégraphie exceptionnelle qu’il avait déjà présenté en avant-première avant son départ : https://www.youtube.com/watch?v=CBj9ceWLWyQ Après son titre régional, Medhy Certat est de nouveau médaillé d’or au national et fait la fierté de notre ville.Un grand bravo à ses entraineurs et parents qui l’ont conduit sur la plus haute marche du podium.