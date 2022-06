A la Une .. Médérice fête ses 10 ans de carrière et dévoile un nouveau clip

La ségatière à succès Médérice sera au Téat Plein Air ce samedi soir pour fêter une décennie de scènes et de tubes. Elle met en ligne un duo avec Mr Love pour prouver qu'elle a encore beaucoup à nous montrer pour les 10 prochaines années et bien plus. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 09:13







Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur