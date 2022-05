A la Une . Médérice : Une artiste et une maman accomplie

Vous vous souvenez de « Ti caze en paille », « Rest la moloya », « Séga mon passion » ou encore « Medley lambians mauricien » ? C’est Médérice ! Cette jeune femme a souffert pendant longtemps d’une scoliose très avancée et d’un lupus cutané. Si la musique a été une véritable thérapie et l’a aidée à guérir, c’est l’amour de ses parents et de ses proches qui ont fait d’elle l’artiste accomplie aujourd’hui. Celle qui fêtera ses 10 ans de carrière lors d'un concert le 11 juin prochain au Théâtre Plein Air de Saint-Gilles souhaite à toutes les mamans de l’île une bonne fête des mères.

Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 29 Mai 2022 à 10:22